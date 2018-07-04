14:23 04 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Футбол. Тренировка сборной России

Полузащитники Самедов и Жирков сыграют против Хорватии

© Sputnik . Алексей Куденко
ФИФА-2018
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Сборная России в четвертьфинале ЧМ-2018 встретится с командой Хорватии 7 июля в Сочи.

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Полузащитник сборной России Алан Дзагоев пропускает тренировку команды, Александр Самедов в среду вернулся в общую группу, а полузащитник Юрий Жирков работает по индивидуальной программе, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный микроблог российской команды в Twitter.

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"В общую группу возвращается Александр Самедов. По индивидуальной программе начал тренироваться Юрий Жирков. Кроме того, тренировку пропускает Алан Дзагоев, у которого возник миофасциальный синдром мышц спины", — говорится в сообщении.

В воскресенье Жирков был заменен после первого тайма в матче 1/8 финала домашнего Чемпионата мира против команды Испании (1:1, по пенальти — 4:3 в пользу российской сборной). Обследование показало, что у игрока воспаление сухожилия одной из мышц голени.

Сообщалось, что точные сроки его восстановления на данный момент неизвестны. Самедов во вторник тренировался по индивидуальной программе.




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