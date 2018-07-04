Полузащитники Самедов и Жирков сыграют против Хорватии

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Полузащитник сборной России Алан Дзагоев пропускает тренировку команды, Александр Самедов в среду вернулся в общую группу, а полузащитник Юрий Жирков работает по индивидуальной программе, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный микроблог российской команды в Twitter.
"В общую группу возвращается Александр Самедов. По индивидуальной программе начал тренироваться Юрий Жирков. Кроме того, тренировку пропускает Алан Дзагоев, у которого возник миофасциальный синдром мышц спины", — говорится в сообщении.
В воскресенье Жирков был заменен после первого тайма в матче 1/8 финала домашнего Чемпионата мира против команды Испании (1:1, по пенальти — 4:3 в пользу российской сборной). Обследование показало, что у игрока воспаление сухожилия одной из мышц голени.
Сообщалось, что точные сроки его восстановления на данный момент неизвестны. Самедов во вторник тренировался по индивидуальной программе.