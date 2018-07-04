"Где спит Ленин?": самые необычные вопросы болельщиков ЧМ-2018

В дни Чемпионата мира по футболу в московской подземке ежедневно дежурят больше сотни волонтеров.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. В московской мэрии назвали самые необычные и популярные вопросы, которые задают волонтерам в метро иностранные болельщики, приехавшие на Чемпионат мира по футболу, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Александр Кряжев Самые расточительные болельщики ЧМ-2018 по версии Visa

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что самыми задаваемыми вопросами стали "Как дойти до Красной площади?" и "Где Никольская улица?". Часто болельщики показывают фотографию из интернета, кроме того, пассажиры из других стран спрашивают, где станция с собачками, имея в виду "Площадь революции".

Самыми же необычными вопросами, с которыми туристы обращались к волонтерам, стали "Где спит Ленин?", "Вы выйдете за меня?", "Если у меня есть безлимитный билет на сутки, я могу переночевать в метро?".

Чаще всего гости обращаются за помощью на станциях "Площадь революции" и "Пушкинская". Здесь обслуживают до тысячи человек. Иностранцам помогают не только сориентироваться в городе или метро, но и решить другие их проблемы.

Волонтеров, которые помогают туристам, можно узнать по нагрудным значкам, нарукавным повязкам и ярко-красным кепкам. Многие из них говорят на английском, немецком, испанском и других языках.

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Матчи Чемпионата мира по футболу в России начались 14 июня и проходят до 15 июля в 11 городах, в том числе и в Москве, где игры проходят на стадионах "Лужники" и "Спартак".