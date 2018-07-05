Дзагоев готов сыграть в четвертьфинале ЧМ-2018

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев, травмированный в первом матче с Саудовской Аравией, заявил, что восстановился после травмы и готов принять участие в матче четвертьфинала против команды Хорватии, сообщает Р-Спорт.

"Старая травма была — спина, сегодня тренировался. Готов к игре. У нас в России проходит отличный чемпионат мира. А те команды, которые выбыли, это по делу, — сказал Дзагоев журналистам. — Те, кто видел игру (с испанцами), знает, что я был с командой и поддерживал ее. Каждый вносит свою лепту. На таких турнирах можно добиться высот только благодаря командным действиям".

Дзагоев был заменен на 24-й минуте первого матча с командой Саудовской Аравии, после чего восстанавливался и не выходил на поле. Предполагалось, что полузащитник вернется в строй к старту плей-офф, но встречу с командой Испании Дзагоев провел на скамейке запасных.

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Точно не сыграет с хорватами защитник Юрий Жирков, у которого диагностировано воспаление сухожилия одной из мышц голени. Об этом после победы над испанцами заявил Станислав Черчесов, а спустя несколько дней врачи подтвердили диагноз.