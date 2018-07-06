Путин дал оценку проходящему в России мундиалю

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. Чемпионат мира по футболу проходит в России на высокой ноте и предоставляет болельщикам много сюрпризов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с легендами футбола.

"Сам чемпионат — насколько я себе представляю, не будучи специалистом по футболу, но человеком, который, конечно, любит эту замечательную игру — сам чемпионат проходит хорошо, на высокой ноте, много сюрпризов. Собственно говоря, в этом и есть прелесть спортивной борьбы. Побеждает всегда сильнейший", — сказал Путин на мероприятии в Кремле в пятницу, сообщает РИА Новости.

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По его словам, многое зависит от того, как подготовлена команда, как тренерский состав выбрал тактику, какую тактику использовал соперник.

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"Но это и делает футбол, его непредсказуемость, делает эту игру такой интересной", — добавил Путин, отметив, что многие люди на планете влюблены в эту игру.

Российский лидер подчеркнул, что после окончания чемпионата мира в России состоится совещание, на котором будет обсуждаться использование созданной спортивной, инженерной, транспортной инфраструктуры.

"Мы особое внимание будем уделять развитию наследия футбольного. Совсем скоро, после окончания первенства, соберемся со всеми теми, кто у нас занимается организацией физической культуры, со всеми теми, кто занимался строительством и эксплуатацией этих спортивных сооружений и культуры спортивной в целом, составим целый план использования созданной спортивной, инженерной, транспортной инфраструктуры для развития физической культуры в стране", — сказал Путин.

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В Кремль приглашены обладатель Кубка конфедераций 1999 года в составе мексиканской сборной Хорхе Кампос, чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус, чемпион Европы 1988 года из голландской сборной Марко ван Бастен. Также на встрече с Путиным присутствуют чемпион Европы 1992 года датчанин Петер Шмейхель, лучший игрок ЧМ-2010 уругваец Диего Форлан, шестикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов 2008 года Рио Фердинанд, бронзовый призер чемпионата мира-2015 англичанка Александра Скотт.