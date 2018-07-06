16:22 06 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Президент РФ В. Путин принял участие в заседании 68-го конгресса Международной федерации футбола (FIFA)

Глава ФИФА сделал смелый прогноз на финал ЧМ-2018

© Sputnik . Александр Вильф
ФИФА-2018
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В пятницу 6 июля станут известны первые полуфиналисты Чемпионата мира по футболу. В субботу сборные России и Хорватии в Сочи разыграют путевку в полуфинал мундиаля.

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал возможным выход сборной России в финал чемпионата мира, сообщает Р-Спорт.

Президент РФ В. Путин с мячом в руках, архивное фото
© Sputnik . Алексей Дружинин
Путин дал оценку проходящему в России мундиалю

"Может быть", — смеясь ответил Инфантино на вопрос журналистов, выйдет ли Россия в финал.

Путин на встрече с футбольными легендами предложил им дать экспертную оценку о том, кто станет чемпионом.

По итогам встречи журналисты спросили о прогнозах в первую очередь.

"Мы только что решили, что никому не скажем", — заявил Инфантино.

Чемпионат мира в России он охарактеризовал как замечательный, отметив, что команды играют непредсказуемо. Например, сам Инфантино думал о Португалии и Испании как о фаворитах первенства, но обе сборные уже покинули чемпионат. "Видимо, я ничего не понимаю в футболе", — заключил президент ФИФА.




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