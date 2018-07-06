Российские футболисты выйдут на игру четвертьфинала ЧМ в красной форме

Матч Россия - Хорватия пройдет в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи в 21:00

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. Команда России сыграет со сборной Хорватии в четвертьфинале Чемпионата мира-2018 в красной форме, сообщает Р-Спорт.

"Сыграем с Хорватией в красных футболках! Вратарь — в синем", — говорится в сообщении на официальной странице российской команды в микроблоге в Twitter..

В красной форме российские футболисты провели два первых матча группового этапа чемпионата мира — против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).

В 1/8 финала турнира россияне победили команду Испании в серии пенальти, хорваты также в серии послематчевых 11-метровых ударов переиграли сборную Дании.