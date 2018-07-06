23:47 06 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники

Полрубля за четверть: ЦБ выпустит монету, если сборная России пройдет в финал ЧМ

© Sputnik . Alexander Vilf
ФИФА-2018
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Встреча четвертьфинала мундиаля между сборными России и Хорватии состоится 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 21:00.

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. Центробанк России пообещал выпустить монету 1/2 рублей, если сборная России выйдет в полуфинал ЧМ-2018, сообщает ПРАЙМ.

"Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших!", — сообщается в аккаунте регулятора в Twitter.

На групповом этапе чемпионата мира сборная России обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а в заключительном туре уступила уругвайцам (0:3). Команда Станислава Черчесова вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места в своем квартете. В матче 1/8 финала россияне победили команду Испании в серии послематчевых пенальти.




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