Полрубля за четверть: ЦБ выпустит монету, если сборная России пройдет в финал ЧМ

Встреча четвертьфинала мундиаля между сборными России и Хорватии состоится 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 21:00.

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. Центробанк России пообещал выпустить монету 1/2 рублей, если сборная России выйдет в полуфинал ЧМ-2018, сообщает ПРАЙМ.

"Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших!", — сообщается в аккаунте регулятора в Twitter.

На групповом этапе чемпионата мира сборная России обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а в заключительном туре уступила уругвайцам (0:3). Команда Станислава Черчесова вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места в своем квартете. В матче 1/8 финала россияне победили команду Испании в серии послематчевых пенальти.