В полуфинале сборная Бельгии 10 июля в Санкт-Петербурге сыграет с командой Франции.

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. Футболисты сборной Бельгии победили команду Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира в России и в полуфинале сыграют со сборной Франции, сообщает Р-Спорт.

Встреча, прошедшая в пятницу в Казани, завершилась со счетом 2:1. На 13-й минуте свои ворота поразил игрок бразильской команды Фернандиньо. Второй мяч в ворота сборной Бразилии забил Кевин де Брёйне (31). На 76-й минуте один гол отыграл Ренато Аугусто (76).

© Sputnik . Алексей Филиппов Сборная Бельгии вышла в полуфинал ЧМ-2018, обыграв команду Бразилии

В полуфинале сборная Бельгии 10 июля в Санкт-Петербурге сыграет с командой Франции.