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Сборная Бельгии вышла в полуфинал ЧМ-2018, обыграв команду Бразилии

Сборная Бельгии вышла в полуфинал ЧМ-2018, обыграв команду Бразилии

© Sputnik . Владимир Астапкович
ФИФА-2018
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В полуфинале сборная Бельгии 10 июля в Санкт-Петербурге сыграет с командой Франции.

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. Футболисты сборной Бельгии победили команду Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира в России и в полуфинале сыграют со сборной Франции, сообщает Р-Спорт.

Встреча, прошедшая в пятницу в Казани, завершилась со счетом 2:1. На 13-й минуте свои ворота поразил игрок бразильской команды Фернандиньо. Второй мяч в ворота сборной Бразилии забил Кевин де Брёйне (31). На 76-й минуте один гол отыграл Ренато Аугусто (76).

Сборная Бельгии вышла в полуфинал ЧМ-2018, обыграв команду Бразилии
© Sputnik . Алексей Филиппов
Сборная Бельгии вышла в полуфинал ЧМ-2018, обыграв команду Бразилии

В полуфинале сборная Бельгии 10 июля в Санкт-Петербурге сыграет с командой Франции.




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