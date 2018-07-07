14:24 07 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия

Сборная России по футболу сделала обращение к болельщикам

© Sputnik . Евгения Новоженина
ФИФА-2018
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В субботу в матчах Россия – Хорватия и Англия – Швеция определится вторая полуфинальная пара Чемпионата мира. Таким образом, в розыгрыше мирового первенства остались лишь европейские сборные. В последний раз чемпионом мира не из Европы становилась сборная Бразилии, победившая в 2002 году.

СУХУМ, 7 июл — Sputnik. Сборная России по футболу обратилась к болельщикам накануне матча 1/4 финала домашнего Чемпионата мира с командой Хорватии, передает Р-Спорт.

​Сборная России в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира победила команду Испании в серии пенальти, хорваты также в серии послематчевых 11-метровых ударов переиграли сборную Дании. Встреча 1/4 финала начнется 7 июля в 21.00 мск на стадионе "Фишт" в Сочи.

Накануне четвертьфинального матча Россия — Хорватия в Сочи в течение часа выпала треть месячной нормы осадков, в городе затруднено движение автомобильного транспорта и пешеходов.

Власти Сочи готовы к возросшей нагрузке на городскую инфраструктуру в связи с матчем Россия-Хорватия и уверены, что все пройдет на высоком уровне, для болельщиков при необходимости запустят дополнительные шаттлы, а все кафе и рестораны города уже запаслись пивом и продуктами. Непосредственно на олимпийском стадионе "Фишт" во время матчей для обеспечения безопасности задействовано более 100 человек личного состава МЧС и 16 единиц техники.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи принимают 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи.




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