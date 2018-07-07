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Тужба о четвертьфинале ЧМ-2018: у российской сборной будет 12-й игрок

© Sputnik . Илья Питалев
ФИФА-2018
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Команды России и Хорватии встретятся 7 июля в Сочи в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу.

СУХУМ, 7 июл — Sputnik. Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба с семьей отправился 7 июля в Сочи на матч Россия-Хорватия, чтобы поддержать российскую команду, сообщил он в интервью радио Sputnik.

Тужба заядлый футбольный болельщик. С супругой он побывал на мировых первенствах и поддерживал даже сборную СССР. По его словам, у российских футболистов есть реальный шанс пробиться в полуфинал, и в этом им поможет домашняя атмосфера.

"Россия 32 года билась за место в полуфинале, а сейчас есть реальные шансы. Сегодня ставки делают больше на Россию, играет фактор собственного поля. Это своеобразный 12 игрок", — рассказал Тужба и добавил, что много зависит и от судейства.

Российская сборная не так часто радует болельщиков значительными победами. В основном это "скидывают" на техническую отсталость команды.  Однако абхазский поклонник футбола считает, что к российским футболистам зачастую относятся субъективно. 

"Все это время русские не попадали в полуфинал из-за предвзятого отношения. В этом матче никто не станет засуживать сборную России. Россию уже боятся как соперника", — прокомментировал Тужба.

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© Sputnik . Евгения Новоженина
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По словам абхазского фаната, чемпионат 2018 года очень непредсказуемый. С началом игр ожидаемые фавориты стали аутсайдерами  и наоборот. Успех же российской сборной во многом зависит от тактики тренера сборной Станислава Черчесова. 

"Его тактика очень интересная. В игре с испанцами он поставил трех центральных защитников – это редкость в футболе, но она сработала. Сейчас будут искать что-то новое", — считает Тужба.

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Среди любимчиков болельщик выделил вратаря команды Игоря Акинфеева и ветерана сборной Сергея Игнашевича.

"Жаль, что нет Алана Дзагоева. Он должен был пройти все матчи с командой, он один из лидеров. А открытие для меня Фернандес. Дзюбу вообще не хотели брать в футбол, а он уже в сборной", — добавил он.

Несмотря на то, что Константин Тужба вместе с супругой и внучкой будет 7 июля болеть за Россию, он намерен взять на стадион и абхазскую символику.  Однако, по его словам, он больше любит читать, анализировать и рассуждать, а бурная поддержка с трибун уже не соответствует возрасту.

"Я человек не очень эмоциональный. Но, надеюсь, что Абхазия в ближайшие 20 лет войдет в восьмерку ФИФА.  Тогда мы будем за нее болеть", — признался Тужба.

Сборная России встретится со сборной Хорватии 7 июля в Сочи и поборется за место в полуфинале Чемпионата мира 2018. 




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