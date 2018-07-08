14:19 08 Июля 2018
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Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия

Битва на курорте: матч "Россия – Хорватия" глазами болельщика

© Sputnik . Владимир Сергеев
ФИФА-2018
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Олег Дмитриев
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Болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев рассуждает о том, как команда-хозяйка во время исторического четвертьфинала боролась и с Хорватией, и сама с собой.

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Мы с хорватами схожи во многом. Обе страны пережили развал государства в 90-х, разрушение футбольной системы. Однако хорватам удалось в кратчайшие сроки восстановить стиль игры и собрать под свои знамена лучших игроков того поколения – Бобана, Шукера, Просинечки. Как следствие этого – бронза на чемпионате мира в 98-м году во Франции.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
© Sputnik . Нина Зотина
Градус больше, чем у абхазской чачи: исход матча Россия-Хорватия решился в серии пенальти

Вот и сейчас у хорватов тоже отличное поколение – Модрич, Манджукич, Ракитич, Перишич. Очень многие игроки востребованы в ведущих европейских чемпионатах. Этого нельзя сказать ни об одной сборной из Восточной Европы, игроки которых – даже если они добираются до топ-клубов Старого света, оказываются там "калифами на час".

Однако хорватские звезды проходили отбор в Россию сложно – соперничество с Украиной и Исландией было нешуточным. Долгое время из звезд не удавалось сделать цельный коллектив. Но это оказалось под силу новому тренерскому штабу команды – Златко Даличу и обладателю Кубка УЕФА в составе ЦСКА Ивице Оличу.  Они упорядочили игру команды, и она стала выглядеть мощнее.

На Россию сейчас тоже приятно смотреть. Всего лишь за месяц команда показала, что может играть самоотверженно и ярко, она может менять тактику, подстраиваться под соперника. Сказывается сильный характер Черчесова, профессионализм Акинфеева, Головина, Черышева, опыт Игнашевича. Но вот что интересно: за два года наша команда сильнее не стала. Просто стали получаться некоторые схемы, да и удача в нужные минуты не отворачивалась.

Есть у сборной России еще один соперник: соцсети, которые уже вывели Россию как минимум в финал. Те, кто троллили игроков сборной, теперь преувеличивали потенциал команды перед четвертьфиналом.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
© Sputnik . Алексей Филиппов
Путин прокомментировал игру сборной России против хорватов

Игра: два мяча минус два пенальти

С первых минут стало понятно: Хорватия – не Испания. Она не будет контролировать мяч и побежит атаковать. Как следствие – куча угловых у наших ворот. Россияне тоже много двигались, но вот удачного завершения комбинаций не было. После этого они совершенно правильно решили: не получается попасть из штрафной – без издали. Именно так поступил Черышев – и открыл счет.

И сразу после этого стало сказываться то, о чем писал выше. Защитники стали проигрывать единоборства хорватам. В первом голе можно винить Кудряшова, во втором — Игнашевича. Только вот смысла в этом нет – поскольку такие ляпы часто можно увидеть на российских стадионах. Все закономерно.

Мне понравилось, как угадал с заменами хорватский тренерский штаб. А вот у Черчесова этого не получилось. Надо было бы оставлять Дзюбу – всей стране было видно, как Артем негодовал после того, как он покинул поле. И появление Смолова было неоправданным, а потом стало еще и фатальным. Федор не только плохо обрабатывал мяч, он еще не забил и послематчевый пенальти. И странно, что именно Смолову Черчесов доверил открыть серию 11-метровых ударов.

А вот в кого не кину камень – так это в Марио Фернандеса. "Наш" бразилец четко выбрал позицию и ударом головой поразил ворота хорватов. Но с пенальти он промахнулся. И в этом – тоже тренерский просчет. Марио классно играет на флангах, но я не помню ни одного случая, когда он исполнял пенальти в ЦСКА.

В итоге так и получилось: команды были равные, но повезло больше хорватам.  Сборной России – большое спасибо за выступление и за то, что игроки вопреки всем обстоятельствам превзошли себя.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.




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