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Чемпионат мира по футболу 2018

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Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Саудовская Аравия

Сразу двое: футболисты сборной России вошли в команду открытий ЧМ-2018

© Sputnik . Александр Вильф
ФИФА-2018
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Сборная России в субботу в Сочи уступила Хорватии в матче 1/4 финала в серии послематчевых пенальти.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба вошли в символическую сборную открытий Чемпионата мира по версии ESPN, сообщает Р-Спорт.

Сборная открытий Чемпионата мира по версии ESPN выглядит так:

  • вратарь – Чо Хен У (Южная Корея);
  • защитники – Бенжамен Павар (Франция), Мортеза Пуралиганджи (Иран), Харри Магуайр (Англия), Лукас Эрнандес (Франция);
  • полузащитники – Родриго Бентанкур (Уругвай), Денис Черышев (Россия), Такаси Инуи (Япония);
  • нападающие – Мэттью Леки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия), Артем Дзюба (Россия).

Выход в четвертьфинал — лучший результат в истории российской сборной на чемпионатах мира.




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