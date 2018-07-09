Сразу двое: футболисты сборной России вошли в команду открытий ЧМ-2018

Сборная России в субботу в Сочи уступила Хорватии в матче 1/4 финала в серии послематчевых пенальти.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба вошли в символическую сборную открытий Чемпионата мира по версии ESPN, сообщает Р-Спорт.

Сборная открытий Чемпионата мира по версии ESPN выглядит так:

вратарь – Чо Хен У (Южная Корея);

защитники – Бенжамен Павар (Франция), Мортеза Пуралиганджи (Иран), Харри Магуайр (Англия), Лукас Эрнандес (Франция);

полузащитники – Родриго Бентанкур (Уругвай), Денис Черышев (Россия), Такаси Инуи (Япония);

нападающие – Мэттью Леки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия), Артем Дзюба (Россия).

Выход в четвертьфинал — лучший результат в истории российской сборной на чемпионатах мира.