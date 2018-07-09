Сразу двое: футболисты сборной России вошли в команду открытий ЧМ-2018

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба вошли в символическую сборную открытий Чемпионата мира по версии ESPN, сообщает Р-Спорт.
Сборная открытий Чемпионата мира по версии ESPN выглядит так:
- вратарь – Чо Хен У (Южная Корея);
- защитники – Бенжамен Павар (Франция), Мортеза Пуралиганджи (Иран), Харри Магуайр (Англия), Лукас Эрнандес (Франция);
- полузащитники – Родриго Бентанкур (Уругвай), Денис Черышев (Россия), Такаси Инуи (Япония);
- нападающие – Мэттью Леки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия), Артем Дзюба (Россия).
Выход в четвертьфинал — лучший результат в истории российской сборной на чемпионатах мира.