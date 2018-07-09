Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от ЧМ по футболу‍

После матча со сборной России хорватские футболисты Вида и Вукоевич записали видеоролик, в котором посвятили победу Украине.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Хорватский футбольный союз отстранил скаута национальной команды страны Огнена Вукоевича от дальнейшего участия в Чемпионате мира, сообщает Р-Спорт со ссылкой на официальный сайт организации.

В заявлении отмечается, что Хорватский футбольный союз приносит извинения российской публике за поступок члена национальной сборной. Вукоевич лишен аккредитации.

После победы Хорватии над Россией в 1/4 финала ЧМ Вукоевич и Вида прокричали на камеру "Слава Украине!". Публикация ролика вызвала бурную реакцию общественности.

"Огнен Вукоевич и Домагой Вида также приносят извинения за заявления, которые, по их намерениям, не имели политической подоплеки, но оставляли место для таких толкований", — говорится в сообщении союза.

В воскресенье ФИФА вынесла Виде предупреждение. Отмечается, что при этом игрок избежал дисквалификации и сможет принять участие в полуфинальном матче против сборной Англии. Встреча команд состоится 11 июля в 21:00 по московскому времени.

Вукоевич числился в составе киевского "Динамо" с 2008 по 2015 год. Вида выступал в составе украинского клуба с 2013 по 2018 год.