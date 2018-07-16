"Российский мундиаль" как символ футбольного равенства

Болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев размышляет о том, какие впечатления оставил чемпионат мира у рядового болельщика.

Чем больше, тем интереснее

Первый урок чемпионата мира – большое количество стран не снижает уровень интереса к чемпионату. Результаты матчей предсказать все сложнее, а за чемпионство сражалась команда, которую до этого к фаворитам никто не причислял: Хорватия пробилась в финал лишь через стыковые матчи, но в России, благодаря тренерскому штабу, стала образцом сыгранности. Сыгранностью отличается и новый чемпион мира — Франция, однако ее успех предсказывался некоторыми специалистами еще до жеребьевки в декабре 2017-го.

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Все это следствие политики расширения числа участников чемпионата мира, которая планомерно проводится с начала 80-х. Тогда число участников увеличили с 16 до 24, а затем до 32-х. По прошествии 20 лет можно сказать – эксперимент удался. Пусть некоторые команды – типа Панамы и Туниса – не показывали качественной игры, битва шла до последнего.

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Новые звезды футбольного небосклона

Во время финала "Лужники" были окрашены в "космические" тона. Звездочки были заметны повсюду. Однако новых суперзвезд этот чемпионат миру не предъявил.

Конечно же, хорват Модрич, французы Гризманн и Мбаппе бельгийцы Де Брейне и Лукаку, англичанин Кейн порадовали болельщиков своими искрометными комбинациями. Но даже они были не главными дирижерами, а просто крепкими винтиками в машине своих команд. Так что в ближайшее время, несмотря ни на что, замены "суперзвездам" типа Криштиану Роналду и Месси, не сумевшим вытащить соответственно Португалию и Аргентину на футбольный пьедестал, пока не предвидится.

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Лучший мундиаль

Для меня этот чемпионат мира стал двенадцатым по счету. Из всего того, что я помню, это действительно лучший "мундиаль". Причина проста: игры предварительного этапа и финала были равны по накалу.

До матча Хорватия – Франция лучшими финалами я считал Италия – ФРГ 1982 года и Аргентина – ФРГ 1986-го. Они были яркими и искрометными. А вот финалы прошлых лет отличались монотонностью, рационализмом и унынием, которые приводили к дополнительному времени, а иногда к пенальти.

На этот раз все было интересно и феерично. Франция и Хорватия размашисто наколотили друг другу шесть мячей – такого не было с 1966- года. Очень приятно, что сейчас на авансцену возвращается не рациональный и продуманный футбол, а игра "от души" — яркая, симпатичная неординарная.

И вдвойне приятно, что частью этого футбольного праздника стали россияне – Акинфеев, Марио Фернандес, Черышев, Дзюба – да и вся команда. Она влюбила в себя миллионы болельщиков. Поэтому хочется, чтобы люди не забыли футбол, а стали посещать стадионы и после мундиаля. Уверен: интересный футбол мирового уровня в России продолжается.

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