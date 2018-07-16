15:32 16 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Победители чемпионатов мира по футболу

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Все о чемпионате мира по футболу в России: инфографика (11)
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Победители всех чемпионатов мира по футболу
© Sputnik . Вадим Русу

Первый Чемпионат мира по футболу состоялся 88 лет назад.

Финальные турниры чемпионатов мира проводятся раз в четыре года. В инфографике Sputnik Молдова представлены все победители международных турниров.

Темы:
Все о чемпионате мира по футболу в России: инфографика (11)



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