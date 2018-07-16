Победители чемпионатов мира по футболу

Финальные турниры чемпионатов мира проводятся раз в четыре года. В инфографике Sputnik Молдова представлены все победители международных турниров.
Первый Чемпионат мира по футболу состоялся 88 лет назад.
Финальные турниры чемпионатов мира проводятся раз в четыре года. В инфографике Sputnik Молдова представлены все победители международных турниров.
Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры тет-а-тет в президентском дворце в Хельсинки, которым предшествовала открытая часть встречи в узком составе.
Детская студия в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера будет открыта осенью 2018 года.
Премьера спектакля "Клинический случай" состоится в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 17 и 18 июля в 19:00.
Альпинист и общественный деятель Марат Багаев рассказал Sputnik, как болельщики Мурата Гассиева хотят помочь земляку перед его боем в финале WBSS.
Правоохранительные органы Азербайджана задержали в Сумгайыте 18 членов радикальных групп, готовивших беспорядки в городе.
Американское издание составило топ-5 самых интересных для изучения языков. Армянский попал в этот почетный список.
Жительница Алматы угадала победителя мундиаля и счет финального матча и выиграла 135 тысяч тенге, поставив всего тысячу.
Стало известно, кто станет новым ханом кыргызов на Малом Памире. Прежний скончался, его тело предали земле.
Сильные дожди и грозы привели к подтоплениям в Бресте — на некоторых улицах вода стояла выше голени. Фото и видео из соцсетей.
Сотни участников и тысячи зрителей собрались во втором по величине городе Латвии на традиционный фестиваль реконструкции событий 1812 года.
Министр энергетики Литвы назвал строящуюся Белорусскую АЭС вопросом двусторонних отношений Евросоюза и Минска.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что приоритетная задача республики - в полном разблокировании поставок агропромышленных товаров в Россию.
В Москве спасли 22-летнего гражданина Таджикистана, который купался в Борисовском пруду с надувным кругом.
Наземное аналоговое телевещание прекратилось в Ташкенте с 15 июля, до конца года это произойдет во всех регионах Узбекистана.
В Эстонии приветствовали инициативу Владимира Путина о введении для болельщиков безвизового режима для многократного посещения России.
Альпинист и общественный деятель Марат Багаев рассказал Sputnik, как болельщики Мурата Гассиева хотят помочь земляку перед его боем в финале WBSS.
Правоохранительные органы Азербайджана задержали в Сумгайыте 18 членов радикальных групп, готовивших беспорядки в городе.
Американское издание составило топ-5 самых интересных для изучения языков. Армянский попал в этот почетный список.