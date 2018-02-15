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Выборы президента РФ: голосовать в Абхазии

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Темы:
Выборы президента России 2018 (20)
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Выборы президента России
© Sputnik Шушаник Саргсян

Выборы Президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года.

Если гражданин России, живущий в Абхазии, будет голосовать на территории РФ, то ему необходимо принести заявление в местный избирательный участок до 7 марта.

Граждане Российской Федерации, временно находящиеся в Республике Абхазия также могут принять участие в голосовании. Они могут принести заявление об участии в выборах в любую участковую избирательную комиссию с 25 февраля.

Избирательные участки будут работать в воскресенье 18 марта с 08:00 до 20:00. Принять участие в выборах президента России могут принять участие люди, достигшие 18-летнего возраста в день голосования. Для того, чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата, необходимо иметь при себе действительный российский паспорт.

В избирательный бюллетень попали восемь человек: кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, действующий президент Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, выдвинутый Партией роста, и Григорий Явлинский от "Яблока".

Темы:
Выборы президента России 2018 (20)



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