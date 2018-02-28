Кредит от Сбербанка Абхазии

Сбербанк Абхазии запустил новый кредитный продукт для физических лиц "Потребительский" с 1 февраля 2018 года. Что нужно для того, чтобы получить этот кредит можете узнать из инфографики от Sputnik Абхазия.

Для того чтобы получить кредит по новой программе, гражданин Абхазии должен прийти в Сбербанк с двумя поручителями, обслуживающимися в этом банке и держателями карты "Апра". При этом, как минимум, один из поручителей должен быть пенсионером или же получателем социальных выплат.

Любой гражданин Абхазии может обратиться в Сбербанк Абхазии за получением кредита до 200 тысяч рублей сроком на год и по процентной ставке в 24% годовых. Получатель будет самостоятельно погашать свой кредит по заранее утвержденному Сбербанком графику.