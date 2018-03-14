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Если потерялся ребенок: что делать

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Что делать, если потерялся ребенок
© Sputnik

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило инфографику, в которой вы узнаете, что делать, если ваш ребенок потерялся.

Чтобы не потерять ребенка, необходимо придерживаться простых правил, например, одевать ребенка в яркую одежду, чтобы было легче его найти, если он потерялся. Также ребенок должен знать, что если он потерялся, то должен стоять на месте, чтобы его поиски заняли меньше времени. Если ваш ребенок потерялся, в первую очередь необходимо обзвонить родственников и его друзей. Если вы не можете найти ребенка 5-10 минут, то нужно обращаться в милицию.

Пятилетняя девочка Вероника Тришкина пропала в Сочи в районе села Бестужевское в Адлерском районе, информация об этом поступила 14 марта в 00:30.

Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю, по факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В ее поисках участвует более 1300 человек.




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