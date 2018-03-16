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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За две недели цены на продукты на столичном рынке претерпели некоторые изменения. Так, помидоры немного подешевели, сейчас они стоят 106 рублей за килограмм. Огурцы же, напротив, подорожали. В среднем их теперь можно купить за 126 рублей за килограмм.

Цены на говядину и свинину тоже претерпели изменения. Говядина сейчас обойдется в 350 рублей за килограмм. А свинина — в 340 рублей за килограмм.

Молочные продукты практически не изменились в цене. Килограмм сулугуна по-прежнему стоит 400 рублей. А вот копченый сыр, который ранее стоил 500 рублей за килограмм, теперь можно купить за 450 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличается от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – сушеная хурма. Этот сухофрукт полезен для желудочно-кишечного тракта, улучшает аппетит, помогают при геморрое. Способствует выведению из организма продуктов окисления спирта, поэтому сводит к минимуму вредное воздействие алкоголя на организм.




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