Король фруктов: как правильно чистить гранат

Ремонт дорог в Абхазии проводится по Инвестиционной программе социально-экономического развития республики, на эти цели выделено свыше 526 миллионов рублей. Где дороги уже отремонтированы или планируют отремонтировать, можете узнать из инфографики информагентства Sputnik Абхазия.