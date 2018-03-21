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Король фруктов: как правильно чистить гранат

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Как правильно чистить гранат
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Почему гранат прозвали "королевским фруктом", и какими полезными свойствами он обладает, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.




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Как правильно чистить гранат
Король фруктов: как правильно чистить гранат

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