Король фруктов: как правильно чистить гранат

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Ремонт дорог в Абхазии проводится по Инвестиционной программе социально-экономического развития республики, на эти цели выделено свыше 526 миллионов рублей. Где дороги уже отремонтированы или планируют отремонтировать, можете узнать из инфографики информагентства Sputnik Абхазия.
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Таможенные декларации в Армении с 1 апреля можно будет подавать в электронном виде. Как это скажется на поставщиках товаров?