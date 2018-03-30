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Неделя в объективе: трагедия в Кемерово, "кающиеся грешники" и Ким Чен Ын

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© AFP 2018/ Cristina Quicler
Члены ордена "кающихся грешников" во время процессии на Страстной неделе в Севилье, Испания

Самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе, — в фотоленте Sputnik.




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Неделя в объективе: трагедия в Кемерово, "кающиеся грешники" и Ким Чен Ын
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