Неделя в объективе: трагедия в Кемерово, "кающиеся грешники" и Ким Чен Ын

Самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе, — в фотоленте Sputnik.
О том, какую работу проводило Республиканское унитарное предприятие "Черноморэнерго" в 2017, году смотрите в инфографике Sputnik Абхазия.
Ряд стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Подробнее – в инфографике.
Сколько налоговых платежей было собрано в 2017 году в республике и насколько показатели уступают 2016 году, смотрите в инфографике Sputnik Абхазия.
Место трагедии в Кемерово, погибшие и пострадавшие при пожаре в торговом центре – в инфографике Sputnik.
Россельхознадзор 29 марта сделал заявление о том, что со 2 апреля 2018 года будет введено временное ограничение на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.
"Песни" – российское вокальное телевизионное шоу талантов, премьера которого состоялась на канале ТНТ 10 февраля 2018 года.
Представители Минсельхоза России объявили о готовности платить за каждый килограмм мраморного клопа, пойманного в Абхазии, одну тысячу рублей. О том, сколько вредителей собрали в Гулрыпше и где его искали, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Депутатов в Южной Осетии будут выбирать по новому закону. Что изменилось, и почему парламент поддержал законопроект?
В бакинском районе проснулся 150-метровый грязевой вулкан, который извергался в последний раз десять лет назад.
"Он остался спасать детей": 70-летний армянин рассказал о своих погибших при пожаре в Кемерове сыне и внуке.
В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.
Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.
Белорусские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в коробках с шоколадными конфетами, которые были отправлены из Франции жителю Минска.
Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.
Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
Когда состоится встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, рассказал глава МИД непризнанной республики.
Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.
Браконьеры из Узбекистана пытались переправить в Россию более сотни рогов сайгаков, занесенных в Красную книгу.
В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.
Депутатов в Южной Осетии будут выбирать по новому закону. Что изменилось, и почему парламент поддержал законопроект?
В бакинском районе проснулся 150-метровый грязевой вулкан, который извергался в последний раз десять лет назад.
"Он остался спасать детей": 70-летний армянин рассказал о своих погибших при пожаре в Кемерове сыне и внуке.