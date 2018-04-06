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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik Леон Гуниџ

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

Спустя три недели в столичном рынке цены на некоторые продукты стали значительно выше, так, к примеру, огурцы, которые стоили 126 рублей, сейчас можно купить за 143 рубля за килограмм. Также помидоры, стоившие 106 рублей, сейчас стоят 136 рублей, возможно, такой скачок связан с Пасхой, которую будут отмечать в воскресенье.

Также яблоки немного прибавили в цене, с 81 рубля цена повысилась в среднем до 90 рублей.

Цены на мясо и говядину изменений не претерпели, в среднем килограмм говядины и свинины стоит 350 рублей.

Небольшие изменения претерпели цены на молочную продукцию, первый сыр, который стоил 230 рублей, сейчас на пять рублей дешевле, сыр сулугун стоит 405 рублей против 400 рублей тремя неделями ранее.

Продукт дня – яйца

Куриные яйца уникальны по своему составу, обладают огромным количеством полезных свойств и способны предупредить множество заболеваний. Яйца обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами, способствуют укреплению иммунной системы. Употребление куриных яиц помогает предупредить заболевания сердечно-сосудистой системы. Куриные яйца снижают риск возникновения онкологических заболеваний, в частности рака груди. Яйцо относится к диетическим продуктам питания: его желток усваивается очень хорошо в любом состоянии (сыром, сваренном вкрутую, всмятку и "в мешочек"), белок же лучше варить, от термообработки его усвояемость организмом повышается. Цвет яичной скорлупы не влияет на вкусовые качества самого продукта (хотя многие предпочитают брать яйца кремового оттенка, считается, что они вкуснее). Оказывается, окраска яйца напрямую зависит от того, как птица питалась во время созревания яйца и сезона яйцекладки.




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