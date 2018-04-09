19:24 09 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Инфографика

Страны, которые травят население Земли

Получить короткую ссылку
15 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Из каких стран поставляются самые некачественные и опасные продукты
© Sputnik Elnur Salayev

Страны, которые поставляют самые некачественные и опасные продукты, по данным Европейской комиссии по правам человека.

В инфографике Sputnik Азербайджан полный перечень стран, которые экспортируют продукцию сомнительного производства. 




Еще инфографика

  • Обзор цен на рынке Сухума
    Последнее обновление: 16:51 06.04.2018
    16:51 06.04.2018

    Обзор цен на рынке Сухума

    Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

    372
  • История талисмана Чемпионата мира по футболу FIFA
    Последнее обновление: 17:20 05.04.2018
    17:20 05.04.2018

    От Вилли до Забиваки: маскоты чемпионатов мира по футболу

    Персонаж-талисман стал неотъемлемой частью всех современных чемпионатов мира. Традиция выбирать для мундиаля отдельного маскота зародилась в 1966 году, когда турнир проходил в Англии.

    17
  • Как бороться с мраморным клопом в Абхазии
    Последнее обновление: 13:00 04.04.2018
    13:00 04.04.2018

    Мраморный клоп и как с ним бороться

    Мраморный клоп, из-за нашествия которого в Абхазии объявлена чрезвычайная ситуация, появился на территории республики около четырех лет назад. Откуда вредитель взялся, какие районы страны больше всего пострадали и как с ним бороться, можете узнать в инфографике Информагентства Sputnik Абхазия.

    680
  • Как сберечь зубы: лечим кариес вовремя
    Последнее обновление: 15:59 02.04.2018
    15:59 02.04.2018

    Как сберечь зубы: лечим кариес вовремя

    Какие исследования и процедуры могут быть назначены при кариесе.

    60

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тушение степных пожаров, архивное фото
    Горел камыш

    В Казахстане в резервате на побережье Каспийского моря загорелся камыш, огонь уже охватил площадь в пять гектаров - пожар тушит авиация.

  • Девушка набирает воду в стакан. Архивное фото
    Живая вода

    Распространяемая в соцсетях информация об опасности употребления питьевой воды в Бишкеке не соответствует действительности, сообщили в мэрии.

  • Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному собранию
    Ну, спрашивайте!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко ответит на самые оригинальные вопросы "из народа" в ходе встречи с журналистами.

  • Рихардс Эйгимс
    Опять двойка

    Мэр Даугавпилса Рихардс Эйгимс снова не смог сдать экзамен по латышскому на необходимую категорию и может лишиться должности.

  • Второй блок Игналинской АЭС
    "Нештатный" атом

    В Литве назвали число нештатных ситуаций и нарушений на остановленной Игналинской атомной электростанции за прошлый год.

  • Владимир Брутер
    Многовекторная Молдова

    По мнению политолога, политика Кишинева должны быть многовекторной - Молдова должна иметь хорошие отношения со всеми, и с этим должны считаться.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Абхазские паломники передают Благодатный огонь в Сухумский Кафедральный Собор
От Абхазии до Эфиопии: празднование Пасхи
Первый маскот Вилли появляется перед публикой
Как это было: первый маскот Вилли появляется перед публикой
Из каких стран поставляются самые некачественные и опасные продукты
Страны, которые травят население Земли

Соцсети

Sputnikabkhazia