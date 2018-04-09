Страны, которые травят население Земли

В инфографике Sputnik Азербайджан полный перечень стран, которые экспортируют продукцию сомнительного производства.
Страны, которые поставляют самые некачественные и опасные продукты, по данным Европейской комиссии по правам человека.
В инфографике Sputnik Азербайджан полный перечень стран, которые экспортируют продукцию сомнительного производства.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Персонаж-талисман стал неотъемлемой частью всех современных чемпионатов мира. Традиция выбирать для мундиаля отдельного маскота зародилась в 1966 году, когда турнир проходил в Англии.
Мраморный клоп, из-за нашествия которого в Абхазии объявлена чрезвычайная ситуация, появился на территории республики около четырех лет назад. Откуда вредитель взялся, какие районы страны больше всего пострадали и как с ним бороться, можете узнать в инфографике Информагентства Sputnik Абхазия.
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Первый посол России в Абхазии Семен Григорьев в интервью на радио Sputnik рассказал о своей дипломатической миссии в Абхазии, о мыслях, с которыми он покидает республику.
Гастроли Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии состоятся в рамках проекта "Культурные мероприятия России и Абхазии".
На встречу глав министерств иностранных дел стран-участников G7 впервые приглашена Украина, в плановом мероприятии "Большой семерки" от Украины примет участие министр иностранных дел Павел Климкин.
На российской базе в Южной Осетии началась контрольная проверка – она затронет более 20 полигонов и учебных центров ЮВО.
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В Казахстане в резервате на побережье Каспийского моря загорелся камыш, огонь уже охватил площадь в пять гектаров - пожар тушит авиация.
Распространяемая в соцсетях информация об опасности употребления питьевой воды в Бишкеке не соответствует действительности, сообщили в мэрии.
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По мнению политолога, политика Кишинева должны быть многовекторной - Молдова должна иметь хорошие отношения со всеми, и с этим должны считаться.
Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, почему другие страны Центральной Азии ориентируются на сотрудничество Таджикистана и России.
На родине Амира Темура в поселке Ходжа Илгор в Узбекистане торжественно отпраздновали 682-летие со дня рождения полководца.
На эстонском острове Сааремаа началась масштабная операция по ликвидации взрывчатых веществ.
На российской базе в Южной Осетии началась контрольная проверка – она затронет более 20 полигонов и учебных центров ЮВО.
Папа римский Франциск принял решение о назначении в Азербайджан нового посла Ватикана.
Имя кандидата в премьер-министры Армении станет известно через несколько дней, заявили в правящей партии.