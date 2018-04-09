Страны, которые травят население Земли

Мраморный клоп, из-за нашествия которого в Абхазии объявлена чрезвычайная ситуация, появился на территории республики около четырех лет назад. Откуда вредитель взялся, какие районы страны больше всего пострадали и как с ним бороться, можете узнать в инфографике Информагентства Sputnik Абхазия.