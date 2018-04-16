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Ракетные удары по Сирии

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Темы:
Ракетный удар по Сирии (34)
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Ракетные удары по Сирии
© RIA Novosti

Союзные силы нанесли ракетный удар по Сирии.

Цели ракетных ударов по территории Сирии — в инфографике ria.ru.

Темы:
Ракетный удар по Сирии (34)



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