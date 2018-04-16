Ракетные удары по Сирии

Цели ракетных ударов по территории Сирии — в инфографике ria.ru.
Союзные силы нанесли ракетный удар по Сирии.
Цели ракетных ударов по территории Сирии — в инфографике ria.ru.
Парламент Абхазии VI созыва провел свое первое заседание 13 апреля 2017 года. Какие важные решения приняли народные избранники за это время, смотрите в инфографике Sputnik Абхазия.
Страны, которые поставляют самые некачественные и опасные продукты, по данным Европейской комиссии по правам человека.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Персонаж-талисман стал неотъемлемой частью всех современных чемпионатов мира. Традиция выбирать для мундиаля отдельного маскота зародилась в 1966 году, когда турнир проходил в Англии.
Заместитель министра здравоохранения республики Алиса Ардзинба рассказала о том, как идет подготовка к выдаче полисов обязательного медицинского страхования жителям Абхазии.
В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, основную часть которых сбили системы сирийских ПВО. Пострадали три человека.
На кадрах, попавших в интернет, видно, как двое водителей перекрывают трассу в Сочи, а другие водители организуют своего рода коридор для черного Mercedes-Benz и вынуждают остановиться других автовладельцев.
Представители десяти регионов России от Москвы до Ханты-Мансийска примут участие в кулинарном конкурсе, который определит лучшего пекаря осетинских пирогов.
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Активисты перекрывают улицы Еревана, протестуя против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республики.
Вице-спикер мажилиса парламента Казахстана Владимир Божко рассказал о внутренних рисках республики, связанных с оттоком талантливой молодежи.
В столице Кыргызстана представители митингующих продавцов Ошского рынка, который с начала года горел уже трижды, прорвались в здание правительства.
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Более тысячи человек в Латвии написали заявление в инспекцию по надзору за азартными играми с просьбой запретить им посещать игорные залы и казино.
В Сейме Литвы готовы рассмотреть вопрос борьбы с зависимостью от "медицинских препаратов, интернета, секса и так далее".
В Молдове перевозка людей на микроавтобусах, которые изначально не были предназначены для пассажирских перевозок, будет полностью запрещена.
Количество инженеров и рабочих, задействованных в строительстве Рогунской ГЭС, увеличилось в связи с ускорением строительных работ на объекте.
В Узбекистане создана специальная комиссия, которая займется продвижением узбекских фильмов на мировой арене.
Самая длительная забастовка работников в истории современной Эстонии завершена – ее продолжение признано не имеющим перспектив.
Представители десяти регионов России от Москвы до Ханты-Мансийска примут участие в кулинарном конкурсе, который определит лучшего пекаря осетинских пирогов.
Согласно прогнозам Организации стран-экспортеров нефти в 2018 году Азербайджан продолжит снижение добычи углеводородов.
Активисты перекрывают улицы Еревана, протестуя против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республики.