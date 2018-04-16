Ракетные удары по Сирии

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Минздрав Абхазии: пункты выдачи полисов ОМС готовы к работе Заместитель министра здравоохранения республики Алиса Ардзинба рассказала о том, как идет подготовка к выдаче полисов обязательного медицинского страхования жителям Абхазии. 190

Лавров об атаке западных стран в Сирии: последствия определенно будут В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, основную часть которых сбили системы сирийских ПВО. Пострадали три человека. 32