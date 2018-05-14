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Дети - главные жертвы сирийской войны

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Дети - главные жертвы войны в Сирии
© Sputnik Эльнур Салаев

В инфографике представлены данные по жизни детей, страдающих от продолжительной войны в Сирии.

От вооруженных конфликтов больше всего страдают самые незащищенные слои населения. В инфографике Sputnik Азербайджан представлены цифры, обрисовывающие ситуацию в Сирии, где в результате войны ежедневно умирают дети.

ЮНИСЕФ считает, что сирийские дети платят самую высокую цену в конфликте. Агентство ООН по защите детей сообщает о том, что миллионы сирийских детей пострадали от гражданской войны, лишившись жизни, конечностей, родителей, учителей, школ, домов и практически каждого аспекта их детства.

Район Восточная Гута, примыкающий к Дамаску, в 2011 году заняла вооруженная оппозиция. С 2016 года находился под контролем террористических организаций "Джебхат ан-Нусра"* и "Джейш аль-Ислам", а также связанных с ними группировок "Ахрар аш-Шам"*, "Фейлак ар-Рахман" и "Фаджр аль-Умма"*.

В связи с нарушением боевиками режима перемирия правительственные войска в феврале 2018 года начали операцию по зачистке пригорода от террористов.

После принятия 24 февраля 2018 года Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению на всей территории Сирии боевых действий по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля вводились ежедневные гуманитарные паузы.

* Террористические организации запрещены в России.

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