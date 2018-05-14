Дети - главные жертвы сирийской войны

В инфографике представлены данные по жизни детей, страдающих от продолжительной войны в Сирии.

От вооруженных конфликтов больше всего страдают самые незащищенные слои населения. В инфографике Sputnik Азербайджан представлены цифры, обрисовывающие ситуацию в Сирии, где в результате войны ежедневно умирают дети.

ЮНИСЕФ считает, что сирийские дети платят самую высокую цену в конфликте. Агентство ООН по защите детей сообщает о том, что миллионы сирийских детей пострадали от гражданской войны, лишившись жизни, конечностей, родителей, учителей, школ, домов и практически каждого аспекта их детства.