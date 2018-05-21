Черноморский флот России сегодня

Состав Черноморского флота России, военно-морские базы, флагманский корабль - в инфографике Sputnik.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Многие выдающиеся нападающие участвовали в чемпионатах мира по футболу, однако не каждому удавалось превысить отметку 10 забитых голов в мировом первенстве.
В инфографике представлены данные по жизни детей, страдающих от продолжительной войны в Сирии.
Рауль Хаджимба с 25 апреля назначил 15 министров, четверых вице-премьеров и шестерых председателей Госкомитетов в новый состав правительства Абхазии.
Строительство мемориального комплекса в Гудауте в память о жертвах Кавказской войны началось около года назад и завершилось в марте 2018 года.
Следователи Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России на инспектора ДПС ГИБДД УВД по городу Сочи завели уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа".
Турист из России Андрей Кабанов был убит в результате разбойного нападения в селе Приморское 11 июля 2017 года.
Международное информагентство Sputnik Южная Осетия в первые летние выходные приглашает всех принять участие в благотворительном забеге #RunTskhinval.
Азербайджанская делегация находится с визитом в Астане для участия в заседании по определению статуса Каспийского моря.
С какими трудностями может столкнуться Армения в стремлении вернуть своих граждан, покинувших страну за последние 30 лет.
Ставшая красной река Большая Алматинка вернула свой естественный цвет: бактериологи взяли пробы воды и обещают к концу дня рассказать о ее химическом составе.
Болельщик из Кыргызстана намерен автостопом добраться до Баку, чтобы поддержать свою национальную сборную по футболу.
Новый председатель правления футбольного клуба "Динамо Брест" Диего Марадона поздравил команду с завоеванием Кубка Беларуси в матче с БАТЭ.
Латвийские СМИ нашли новый компромат на министра земледелия страны - его бизнес-партнер якобы строит корабли для российской армии.
В Вильнюсе под звуки музыки прошло символичное прощание со старыми столичными автобусами, которых заменяют на новые.
Ни один из кандидатов на пост мэра Кишинева не сумел занять его с первой попытки. В ЦИК назвали предварительную дату второго тура выборов.
Таджикистанские пограничники задержали двоих граждан Афганистана с более чем пятью килограммами героина.
В Узбекистане с 1 января 2019 года будет запрещена бесплатная выдача в магазинах пластиковых пакетов.
Десятки морских мин обнаружены в ходе учений НАТО в Эстонии - большинство из них было установлено царскими и советскими моряками в годы двух мировых войн.
Международное информагентство Sputnik Южная Осетия в первые летние выходные приглашает всех принять участие в благотворительном забеге #RunTskhinval.
Азербайджанская делегация находится с визитом в Астане для участия в заседании по определению статуса Каспийского моря.
С какими трудностями может столкнуться Армения в стремлении вернуть своих граждан, покинувших страну за последние 30 лет.