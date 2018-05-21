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Черноморский флот России сегодня

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Состав Черноморского флота России, военно-морские базы, флагманский корабль - в инфографике Sputnik.

Черноморский флот России обеспечивает безопасность южных границ страны и региона Черного и Средиземного морей. Какие корабли входят в состав флота — смотрите в инфографике РИА Новости.



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