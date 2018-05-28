Советы для любителей пикников

Как организовать идеальный пикник, вы может узнать из инфографики Sputnik Молдова.
Пора долгожданных пикников и вылазок на природу уже давно в разгаре. Чтобы пикник прошел удачно, о некоторых вещах стоит подумать заранее.
Как организовать идеальный пикник, вы может узнать из инфографики Sputnik Молдова.
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Указом президента России от 23 мая 1994 года "в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск" 28 мая был объявлен Днем пограничника.
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Руководитель погранслужбы ФСБ России рассказал об обстановке на приграничных с Грузией территориях Южной Осетии и Абхазии.
В честь 100-летия создания Азербайджанской Демократической Республики покорен новый пик на Большом Кавказе.
Об истории женского образования в Армении и о том, что изучали армянские девушки два столетия назад – в материале Sputnik.