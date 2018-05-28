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Советы для любителей пикников

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Идеальный пикник
© Sputnik Nicolai Kibich

Пора долгожданных пикников и вылазок на природу уже давно в разгаре. Чтобы пикник прошел удачно, о некоторых вещах стоит подумать заранее.

Как организовать идеальный пикник, вы может узнать из инфографики Sputnik Молдова.




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