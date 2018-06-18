Самые мощные армии в мире

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Связь, вода и ремонты: какие вопросы поступают на "горячую линию" Минэка Абхазии Министерство экономики Республики Абхазия запустило в июне 2018 года "горячую линию" для обращений граждан с жалобами и предложениями по работе подведомственных организаций. 55

"Я свободен": история мотоциклиста Астамура Зарандия Мотоциклист с восемнадцатилетним стажем Астамур Зарандия во Всемирный день мотоциклистов рассказал о том, как увлекся ездой на двухколесном транспорте, почему это стало частью его жизни. 64