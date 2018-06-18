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Самые мощные армии в мире

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Международная компания Global Firepower ежегодно публикует рейтинг самых мощных армий мира. При оценке учитываются более 50 показателей. В 2018 году в рейтинг вошли 136 стран.

В 2018 году российская армия вошла в тройку сильнейших.




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