Самые мощные армии в мире

В 2018 году российская армия вошла в тройку сильнейших.
Международная компания Global Firepower ежегодно публикует рейтинг самых мощных армий мира. При оценке учитываются более 50 показателей. В 2018 году в рейтинг вошли 136 стран.
В 2018 году российская армия вошла в тройку сильнейших.
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Советы по выбору мужского делового костюма - в инфографике Sputnik.
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В очередной серии проекта "Это Армения" авторы видеоцикла рассказывают об уникальном памятнике письменности, известном как Евангелие деревни Оху.