Трудности перевода: какие языки стоит учить

Какие языки стоит учить, чтобы общаться с большим числом людей. Подробнее — в инфографике Sputnik Эстония.
Какие языки стоит учить, чтобы общаться с большим числом людей. Подробнее — в инфографике Sputnik Эстония.
Национальная символика для каждой страны имеет особое значение. Флаг и герб обозначают не только независимость и суверенитет государства, но и его место в мировом сообществе.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Арбузы в Абхазии начинают созревать в конце июля. Ягода в жаркие летние дни пользуется большой популярностью. Помимо местной продукции в республику завозят и импортные арбузы. Как выбрать спелый и сочный арбуз вам подскажет инфографика.
Первый Чемпионат мира по футболу состоялся 88 лет назад.
Закон "О патентной системе налогообложения" был принят в Парламенте республики в третьем окончательном чтении.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по ситуации на абхазо-российской границе в четверг 26 июля.
Очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия состоялось в четверг 26 июля.
Южная Осетия переходит на цифровое вещание – в новом формате будут транслироваться 22 телеканала.
В министерстве экономики Азербайджана рассказали о шагах по наращиванию экспорта национальной продукции в Россию.
Ереван не намерен отказываться от атомной энергетики и надеется на помощь Москвы в строительстве новой АЭС.
В Казахстане с виновных в уголовных преступлениях будут принудительно взыскивать деньги в пользу потерпевших.
Импортеры смартфонов рассказали Sputnik Кыргызстан, как обязательная регистрация скажется на стоимости гаджетов.
Белорусов и украинцев могут освободить от необходимости проходить собеседование на русском языке при получении российского гражданства.
Латвия продала Украине старый трамвай: Tatra T3 стоимостью 48 тысяч евро, более 30 лет проработавший в Риге, будет ходить в Мариуполе.
В Сейме Литвы заявили, что деятельность российской компании "Яндекс. Такси" может угрожать национальной безопасности республики.
Молдова намерена подписать еще один договор в рамках СНГ – в Кишиневе надеются, что он поможет большему проникновению молдавских товаров на рынок Содружества.
Четверо молодых жителей Душанбе, которые намеревались примкнуть к террористической организации "Исламское государство" задержаны на таджикско-афганской границе.
В Ташкенте впервые проведут Дни Москвы - праздник запланирован на октябрь параллельно с первым российско-узбекским форумом межрегионального сотрудничества.
Задержанную в Таллинне россиянку в ближайшее время могут депортировать в Литву – суд над ней прошел в закрытом режиме.
Южная Осетия переходит на цифровое вещание – в новом формате будут транслироваться 22 телеканала.
В министерстве экономики Азербайджана рассказали о шагах по наращиванию экспорта национальной продукции в Россию.
Ереван не намерен отказываться от атомной энергетики и надеется на помощь Москвы в строительстве новой АЭС.