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Трудности перевода: какие языки стоит учить

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© Sputnik Денис Грабусов

Какие языки стоит учить, чтобы общаться с большим числом людей. Подробнее — в инфографике Sputnik Эстония.




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