13:45 29 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.97
  • EUR73.34
Поиск
Инфографика

Медовый фреш от Sputnik

Получить короткую ссылку
12930

Новости

Все новости
Все новости
Напитки
© Sputnik

Зарядиться энергией, справиться с жаждой и получить дневную норму витаминов поможет вам простой рецепт летнего прохладительного напитка от Sputnik.

Sputnik

На приготовление медового "эликсира" уйдет не больше 5 минут, а полученной энергии хватит на весь день.

Сочетание меда и мяты избавит от летней жажды, а лимон прибавит кислинки приторному вкусу и наполнит организм зарядом витаминов.

Состав:

Вода – 1 литр

Мед – 5 ложек

Лимон – 1 штука

Мята – по вкусу

Лед

Рецепт:

В 1 литр охлажденной воды добавить 5 ложек сезонного меда, выжать один лимон, "заправить" мятой по вкусу и охладить льдом.

Полезные свойства:

Мед – придает энергию, повышает иммунитет, восстанавливает силы, нормализует работу кишечника. Ежедневное употребление 1,5 – 2 ч. л. меда способно увеличить работоспособность, снизить утомляемость организма и препятствовать негативному влиянию стресса.

Мята –  обладает "охладительным" эффектом, утоляет чувство жажды, тонизирует, освежает дыхание, стимулирует кровообращение.

Лимон –  снижает аппетит, снижает кислотность, улучшает процессы пищеварения, содержит 33% суточной нормы витамина С.

Вода — уменьшает усталость, очищает организм.




Еще инфографика

  • Доминирующие языки
    Последнее обновление: 11:18 26.07.2018
    11:18 26.07.2018

    Трудности перевода: какие языки стоит учить

    Какие языки стоит учить, чтобы общаться с большим числом людей. Подробнее - в инфографике Sputnik Эстония.

    71
  • Эволюция национальных символов Абхазии
    Последнее обновление: 12:04 23.07.2018
    12:04 23.07.2018

    Эволюция флага

    Национальная символика для каждой страны имеет особое значение. Флаг и герб обозначают не только независимость и суверенитет государства, но и его место в мировом сообществе.

    1301
  • Обзор цен на рынке Сухума
    Последнее обновление: 12:43 20.07.2018
    12:43 20.07.2018

    Обзор цен на рынке Сухума

    Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

    797
  • Как правильно выбрать арбуз
    Последнее обновление: 10:23 19.07.2018
    10:23 19.07.2018

    Как правильно выбрать спелый и сочный арбуз

    Арбузы в Абхазии начинают созревать в конце июля. Ягода в жаркие летние дни пользуется большой популярностью. Помимо местной продукции в республику завозят и импортные арбузы. Как выбрать спелый и сочный арбуз вам подскажет инфографика.

    287

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Калькулятор института финансов Swedbank
    Оскорбили как гражданина

    Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Примите меры!

    Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.

  • Флаг Республики Молдова
    В новом статусе

    Высший Евразийский совет утвердил решение о предоставлении Молдове статуса наблюдателя в ЕАЭС.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии

  • Надежда Кошкина, Заместитель заведующего Отдела реставрации и консервации ГМИИ им. А.С. Пушкина, реставратор высшей квалификации
    Кропотливая работа

    Государственный музей имени Савицкого обратился за помощью к российским специалистам, чтобы восстановить картину, пострадавшую от системы пожаротушения.

  • Фермер. Иллюстративное фото
    Один на один с засухой

    Ситуация в сельском хозяйстве Эстонии становится все более серьезной из-за сильнейшей засухи - к осени важнейший сектор экономики может оказаться на грани кризиса.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сбор арбузов и дыни в Адзюбже
Полосатый рейс: сбор арбуза в Адзюбже
QR-кот
Отсканировать кота: что предлагают посетителям китайского кафе
Напитки
Медовый фреш от Sputnik

Соцсети

Sputnikabkhazia