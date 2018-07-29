Медовый фреш от Sputnik

Зарядиться энергией, справиться с жаждой и получить дневную норму витаминов поможет вам простой рецепт летнего прохладительного напитка от Sputnik.

Sputnik

На приготовление медового "эликсира" уйдет не больше 5 минут, а полученной энергии хватит на весь день.

Сочетание меда и мяты избавит от летней жажды, а лимон прибавит кислинки приторному вкусу и наполнит организм зарядом витаминов.

Состав:

Вода – 1 литр

Мед – 5 ложек

Лимон – 1 штука

Мята – по вкусу

Лед

Рецепт:

В 1 литр охлажденной воды добавить 5 ложек сезонного меда, выжать один лимон, "заправить" мятой по вкусу и охладить льдом.

Полезные свойства:

Мед – придает энергию, повышает иммунитет, восстанавливает силы, нормализует работу кишечника. Ежедневное употребление 1,5 – 2 ч. л. меда способно увеличить работоспособность, снизить утомляемость организма и препятствовать негативному влиянию стресса.

Мята – обладает "охладительным" эффектом, утоляет чувство жажды, тонизирует, освежает дыхание, стимулирует кровообращение.

Лимон – снижает аппетит, снижает кислотность, улучшает процессы пищеварения, содержит 33% суточной нормы витамина С.

Вода — уменьшает усталость, очищает организм.