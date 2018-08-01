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Советы: что есть в жару

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Что есть в жару, чтобы не стало плохо
© Sputnik . Шушаник Саргсян

Жаркая погода всегда влияет на аппетит, поэтому выбирать нужно менее калорийную пищу.

А еще специалисты рекомендуют перенести основные приемы пищи на прохладное время суток.

Смотрите в инфографике Sputnik Армения, как следует питаться в жару, чтобы не стало плохо.




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Что есть в жару, чтобы не стало плохо
Советы: что есть в жару

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