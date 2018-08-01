Советы: что есть в жару

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В дни 10-й годовщины "Пятидневной войны" августа 2008 года в посольстве Южной Осетии в России пройдут памятные мероприятия.
Представители ВМС Азербайджана и Вьетнама обсудили перспективы военного сотрудничества и отметили важность дальнейшего его развития.
МИД Армении призвал бывших высокопоставленных чиновников вернуть дипломатические паспорта.