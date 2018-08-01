Советы: что есть в жару

Кабинет Министров Абхазии проголосовал за утверждение "Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров" на заседании правительства 26 июля. Sputnik рассказывает о том, на какие лекарства пенсионеры получат скидки и что необходимо иметь при себе, чтобы воспользоваться льготой.

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