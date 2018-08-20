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Как узнать, испортилось ли лекарство

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Как узнать, испортилось ли лекарство
© Sputnik . Эльнур Салаев

Лекарственные препараты, оставленные "на потом", представляют большую угрозу для здоровья, так как спустя некоторое время могут испортиться.

У каждого из нас в домашней аптечке имеется множество разнообразных лекарственных препаратов. Мы покупаем их во время того или иного недуга, а когда выздоравливаем, убираем оставшиеся лекарства подальше — вдруг да пригодятся.

Вот именно эти лекарства, оставленные "на потом", и представляют большую угрозу для нашего организма, так как многие из них через какое-то время портятся, и не только не лечат, но и способны нанести здоровью серьезный ущерб.

Инфографика Sputnik Азербайджан поможет разобраться в том, испортилось ли лекарство.



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Как узнать, испортилось ли лекарство

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