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Кого больше: сколько женщин в населении разных стран

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Процент женщин в населении различных стран
© Sputnik Shushanik Sargsyan

Идеальным соотношением мужчин и женщин на страну считается от 105 до 107 мужчин на 100 женщин.

Но такая ситуация редко складывается в какой-либо из стран. По последним данным ООН, в мире мужчин больше, чем женщин.

Смотрите в инфографике Sputnik Армения, какой процент составляют женщины в населении различных стран мира.



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