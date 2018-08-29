Кого больше: сколько женщин в населении разных стран

Но такая ситуация редко складывается в какой-либо из стран. По последним данным ООН, в мире мужчин больше, чем женщин.
Смотрите в инфографике Sputnik Армения, какой процент составляют женщины в населении различных стран мира.
Идеальным соотношением мужчин и женщин на страну считается от 105 до 107 мужчин на 100 женщин.
Но такая ситуация редко складывается в какой-либо из стран. По последним данным ООН, в мире мужчин больше, чем женщин.
Смотрите в инфографике Sputnik Армения, какой процент составляют женщины в населении различных стран мира.
На сегодняшний день в мире насчитывается более шести тысяч языков, несколько десятков из которых являются языками мирового значения, и около четырехсот языков считаются исчезающими.
Продукты питания, жилье, одежда и даже кофе - основное, на что любят или вынуждены тратить деньги жители крупнейших городов мира.
Лекарственные препараты, оставленные "на потом", представляют большую угрозу для здоровья, так как спустя некоторое время могут испортиться.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Предложение о подписании одобренного Кабмином проекта протокола будет представлено президенту России Владимиру Путину.
Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 29 августа заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет, вместо правительственных 63.
Журналист из Москвы Роберт Авджян в Австрии принимал участие в поисковых операциях пропавших без вести во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, где узнал о захоронениях выходцев из Абхазии.
Подача электроэнергии в Южную Осетию будет прекращена в течение дня в четверг из-за работ на североосетинском участке ЛЭП.
На севере Азербайджана предотвращен теракт: экстремиста ликвидировали в результате спецоперации Службы госбезопасности.
Министр образования Армении устроил "экзамен" по английскому языку директору одной из школ в Ереване.
Ночью по центру казахстанского Шахтинска проскакали около десятка наездников. Странную картину сняли камеры наружного наблюдения.
Международное информагентство и радио Sputnik представило проморолик о Всемирных играх кочевников, природе Кыргызстана, культуре и традициях его народа.
Белорусские депутаты засыпали представителя ГАИ жалобами и вопросами, как повлиять на шумных мотоциклистов.
Участника молодежного чемпионата Европы по шахматам в Риге выгнали за использование мобильного телефона.
Бывший министр энергетики Арвидас Секмокас заявил, что Литва неизбежно будет покупать электричество с БелАЭС.
МИД Румынии вызвал главу молдавской дипмиссии, чтобы он объяснил инцидент с группой унионистов на границе.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, для чего нужен гуманитарный проект в сфере образования между Россией и Таджикистаном.
Почему в Узбекистане изучение русского языка становится все более популярным и престижным, особенно среди студентов?
Эстонские военные примут участие в организованных американцами многонациональных учениях "Проворный дух 2018" в Грузии.
Подача электроэнергии в Южную Осетию будет прекращена в течение дня в четверг из-за работ на североосетинском участке ЛЭП.
На севере Азербайджана предотвращен теракт: экстремиста ликвидировали в результате спецоперации Службы госбезопасности.
Министр образования Армении устроил "экзамен" по английскому языку директору одной из школ в Ереване.