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"Водитель, внимание!": какие дороги перекроют в Сухуме накануне Дня Победы

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Ограничение движения транспорта в Сухуме
© Sputnik Леон Гуния

Основные улицы Сухума будут перекрыты с вечера 29 сентября и до 15:30 в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 30 сентября.

Практически весь центр столицы Абхазии будет перекрыт с вечера 29 сентября и до 15:30 Дня Победы 30 сентября. Эти ограничения не распространяются на общественный транспорт. 

Максимально близко к центру города можно будет проехать по объездным улицам Джонуа и Лакоба. Перекрыты будут проспект Леона, улицы Дзидзария, генерала Дбар, Абазинская, Воронова. 

Прилегающие к зданию бывшего Совета Министров Абхазии улицы — Басария, Сахарова и Аидгылара будут отведены для военной техники и поэтому тоже закрыты для проезда гражданского транспорта. 

Улицу Пушкина перекроют в ночь с 27 на 28 сентября. Оттуда на Парад Победы выедет военная техника. 

На участке дороги от пересечения улицы Ардзинба и проспекта Леона до перекрестка Ардзинба-Дбар парковка запрещена. 

Материал подготовлен совместно с МВД Абхазии. 



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