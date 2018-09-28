"Водитель, внимание!": какие дороги перекроют в Сухуме накануне Дня Победы

Основные улицы Сухума будут перекрыты с вечера 29 сентября и до 15:30 в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 30 сентября.

Практически весь центр столицы Абхазии будет перекрыт с вечера 29 сентября и до 15:30 Дня Победы 30 сентября. Эти ограничения не распространяются на общественный транспорт.

Максимально близко к центру города можно будет проехать по объездным улицам Джонуа и Лакоба. Перекрыты будут проспект Леона, улицы Дзидзария, генерала Дбар, Абазинская, Воронова.

Прилегающие к зданию бывшего Совета Министров Абхазии улицы — Басария, Сахарова и Аидгылара будут отведены для военной техники и поэтому тоже закрыты для проезда гражданского транспорта.

Улицу Пушкина перекроют в ночь с 27 на 28 сентября. Оттуда на Парад Победы выедет военная техника.

На участке дороги от пересечения улицы Ардзинба и проспекта Леона до перекрестка Ардзинба-Дбар парковка запрещена.

Материал подготовлен совместно с МВД Абхазии.