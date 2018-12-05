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"Большая двадцатка" в цифрах: экономические показатели стран – участниц G20

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© РИА Новости / Инфографика

Экономические показатели стран – участниц "Большой двадцатки" – в инфографике РИА Новости.

В столице Аргентины прошел саммит стран "Большой двадцатки". В инфографике РИА Новости – экономика стран – участниц G20 в цифрах.



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