"Большая двадцатка" в цифрах: экономические показатели стран – участниц G20

В столице Аргентины прошел саммит стран "Большой двадцатки". В инфографике РИА Новости – экономика стран – участниц G20 в цифрах.
Экономические показатели стран – участниц "Большой двадцатки" – в инфографике РИА Новости.
В столице Аргентины прошел саммит стран "Большой двадцатки". В инфографике РИА Новости – экономика стран – участниц G20 в цифрах.
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба посетил Очамчырский и Ткуарчалский районы с рабочей поездкой в среду 5 декабря.
В предварительном обсуждении названия приняли участие члены общественных палат Сочи, Анапы и Краснодара, представители Кубанского казачьего войска, ветеранских, молодежных, добровольческих организаций.
Ранее МИД России выразил надежду на то, что США не будут предпринимать необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Министр иностранных дел Южной Осетии обсудил с послом Абхазии отношения двух стран в 2018 году и перспективы дальнейшего сотрудничества.
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У Литвы нет ТЭС, как у Польши, зато есть терминал сжиженного природного газа. Вот только насколько выгоден он и сможет ли спасти от настоящих холодов?
Прямо у здания парламента Молдовы обвалился асфальт. В результате образовалась яма, в которую угодил автомобиль.
Генеральная прокуратура Таджикистана обеспокоена коррупцией, которая процветает в сфере здравоохранения.
Артистам Узбекистана запретили петь под фонограмму на государственных праздниках.
Силы обороны Эстонии возглавил первый бригадный генерал в истории республики, не служивший в Советской армии.
Министр иностранных дел Южной Осетии обсудил с послом Абхазии отношения двух стран в 2018 году и перспективы дальнейшего сотрудничества.
Пользователи соцсетей шокированы внешним сходством модели с известной мексиканской художницей.
Торгпред России в Армении прокомментировал проверки, которые правоохранители провели на ЮКЖД и в "Газпром Армения".