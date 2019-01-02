Меры безопасности на скользкой дороге

Как вести себя во время снегопада и гололедицы - смотрите в инфографике Sputnik Эстония.
Пешеходам безопаснее двигаться по тротуарам с особой осторожностью, обходить голый лед, смотреть под ноги.
Дорогу переходить можно только в установленных для этого местах — по специальным пешеходным переходам разного типа. При ходьбе ноги лучше расслабить и немного согнуть в коленях, ступать при этом нужно на всю подошву.
Также пешеходам не советуют держать руки в карманах, так как это осложняет возможность удержать равновесие, как следствие больше шансов упасть, к тому же падение в такой позе увеличивает риск получить тяжёлые травмы при падении. Чтобы было легче удержать равновесие, лучше размахивать руками в такт ходьбы.