Все о производстве наркотиков в Афганистане

Сегодня Афганистан это не только горячая точка на карте мира, но один из крупнейших производителей и поставщиков наркотиков. Афганский наркотрафик остается общей для всех стран проблемой: нркотики из этой страны попадают и в Беларусь, и в Россию, и в страны Европы, и в США.

Какой процент опиумного мака производится в Афганистане? В каких регионах страны производят больше всего наркотиков? Сколько суммарно стоит произведенный за прошлый год афганский опиум? Ответы на эти и другие вопросы — в инфографике Sputnik.