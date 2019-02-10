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Все о производстве наркотиков в Афганистане

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Афганистан сегодня остается главным источником наркотической угрозы в мире.

Сегодня Афганистан это не только горячая точка на карте мира, но один из крупнейших производителей и поставщиков наркотиков. Афганский наркотрафик остается общей для всех стран проблемой: нркотики из этой страны попадают и в Беларусь, и в Россию, и в страны Европы, и в США.

Какой процент опиумного мака производится в Афганистане? В каких регионах страны производят больше всего наркотиков? Сколько суммарно стоит произведенный за прошлый год афганский опиум? Ответы на эти и другие вопросы — в инфографике Sputnik.

Теги:
Афганистан


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