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Демографические перспективы Европы — 2050

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Данные департамента по экономическим и социальным вопросам секретариата (DESA) Организации Объединенных Наций демонстрируют, что население Европы и других развитых стран будет постепенно стареть и сокращаться.

Демографические перспективы Европы печальны.

Среди проблем, с которыми столкнулась Европа в начале XXI века, одной из наиболее серьезных, безусловно, является сложнейшая демографическая ситуация. Такой вывод вытекает из динамики численности европейцев и их удельного веса в мировом населении.

Страны Балтии относятся к той категории, в которой к 2050 году ожидается наибольшее сокращение численности населения. Численность балтийских жителей может сократиться аж на 30%.

Европейские демографические перспективы до 2050 года в инфографике Sputnik Эстония.

Теги:
Демография


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