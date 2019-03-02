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A, B, C, D, E, K: все о витаминах

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Что нужно знать о витаминах
© РИА Новости

Как узнать, какого витамина не хватает организму? А какого, наоборот, в избытке? Ищите ответы в инфографике по витаминам.

Большая часть витаминов не синтезируются в теле человека и полностью должны поступать с пищей. Меньшинство составляют синтезируемые в организме.

Салат из овощей, фото из архива
CC0 / RitaE / Salad
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В биологической науке до сих пор нет четкого определения витаминов, есть лишь необходимые признаки для причисления вещества к витаминам.

Так, например, хорошо изучены витамины группы В. Названия витаминов по мере их изучения претерпевали изменения. Современные названия витаминов установлены в 1956 году Комиссией по номенклатуре биохимической секции Международного союза по чистой и прикладной химии.

Особая важность некоторых видов пищи для предотвращения определенных болезней была известна еще в древности.

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Как разобраться, какие витамины за что отвечают и из каких продуктов их можно получать? Смотрите ответы на эти и другие вопросы в инфографике РИА Новости.

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Теги:
витамины


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