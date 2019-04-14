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Генно-модифицированные продукты: как распознать

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Стоит ли бояться ГМО? И что вообще скрывается за этой аббревиатурой?

Страх перед ГМО захватил миллионы людей по всему миру. Существуют генно-модифицированные продукты недавно, и их исследования продолжаются и сегодня. 

Фрукты и овощи на Сухумском рынке.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пищевую продукцию в Абхазии будут проверять на содержание ГМО

На самом деле, генно-модифицированные продукты — пусть и новое, но совсем не редкое явление. Чаще всего технологии применяют для картофеля, томатов, кукурузы и тыквы. Однако "следы" ГМО есть даже в мясе и молоке.

ГМО-продукты разрабатываются и поступают на рынок, потому что существуют некоторые ощутимые выгоды либо для производителя, либо для потребителя этих пищевых продуктов. Это означает получение продукта с более низкой ценой или большими преимуществами (в плане увеличения срока хранения или питательной ценности) или с обоими качествами.

Изначально ГМО-селекционеры хотели, чтобы их продукция была положительно воспринята производителями и поэтому сделали упор на инновации, которые приносят ощутимую пользу фермерам (и пищевой отрасли в целом).

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Будущие ГМО, по всей видимости, будут включать растения с улучшенной сопротивляемостью к болезням или засухе, сельскохозяйственные культуры с увеличенным уровнем питательной ценности, разновидности рыб с лучшими характеристиками роста и растений или животных, производящих в фармацевтическом отношении важные белки, такие как вакцины.

Что такое ГМО и стоит ли их бояться? Смотрите в инфографике РИА Новости.



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