Портрет иностранного студента: зачем приезжают учиться в Россию

Тысячи иностранных студентов выбирают российское образование и поступают в вузы России. Социоцентр выяснил, по каким критериям абитуриенты выбирают университет и какие профессии их привлекают.

По данным исследования "Обучения иностранных граждан в российских учреждениях высшего образования", проведенного ФГАНУ "Социоцентр", было выяснено, что многие иностранные студенты выбрали российское образование по следующим причинам: желание получить образование в России, профессиональные занятия, мечта учиться за границей.

Данные показывают, что самые популярные направления подготовки это - информатика, естественные науки (24,3%), экономика, управление, право (19,6%), гуманитарные специальности (17,9%) и медицина, фармация (14,7%).

В ходе анализа выяснилось, что иностранным студентам больше всего нравится в высших учебных заведениях РФ качество преподавания (65,2%), атмосфера в вузе (20,6%). Ниже десяти процентов расположились такие принципы, как: рейтинг университета, условие обучения (возможность выбора дисциплин), месторасположение вуза, практика для студентов, условия проживания в общежитии, техническая оснащенность аудиторий, лабораторий, спортзала, наличие wi-fi, столовой.