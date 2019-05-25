Сдавать или не сдавать: главное о донорстве крови

Что нужно знать о донорстве – в инфографике Ria.ru.
О том, кто может стать донором крови и какие есть противопоказания для этого, читайте в инфографике.
Что нужно знать о донорстве – в инфографике Ria.ru.
Тысячи иностранных студентов выбирают российское образование и поступают в вузы России. Социоцентр выяснил, по каким критериям абитуриенты выбирают университет и какие профессии их привлекают.
Занятые места и баллы участников финала песенного конкурса "Евровидение–2019" – в инфографике Sputnik.
В Коране упоминаются десятки пророков, среди которых были и земледельцы, и мореплаватели, и купцы, и плотники, и даже садовники.
День Черноморского флота отмечается в России в понедельник 13 мая.
Спортивная акция "Бодрое утро с фондом "Ашана"" впервые прошла в Сухуме в субботу 25 мая. О том, кто принял в ней участие, кто во время акции праздновал день рождения и какое будущее предрекают акции, читайте в материале корреспондента Sputnik.
О том, как сборная Абхазии по футболу готовится к предстоящему чемпионату Европы по версии ConIFA-2019, с каким настроем игроки отправятся на турнир, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Диспансеризация в Сухуме проходит в Республиканской больнице с 21 по 27 мая. О том, какие медицинские услуги получает население столицы и не только, почему им сложно отстаивать очередь и какие заболевания чаще всего выявляют у детей, читайте в материале корреспондента Sputnik.