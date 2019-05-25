Сдавать или не сдавать: главное о донорстве крови

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Всем бодрого утра: спортивная акция фонда "Ашана" прошла в Сухуме Спортивная акция "Бодрое утро с фондом "Ашана"" впервые прошла в Сухуме в субботу 25 мая. О том, кто принял в ней участие, кто во время акции праздновал день рождения и какое будущее предрекают акции, читайте в материале корреспондента Sputnik. 49

Подготовиться к Европе: сборная Абхазии тренируется в преддверии ConIFA-2019 О том, как сборная Абхазии по футболу готовится к предстоящему чемпионату Европы по версии ConIFA-2019, с каким настроем игроки отправятся на турнир, читайте в материале Sputnik Абхазия. 173