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Сдавать или не сдавать: главное о донорстве крови

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© RIA Novosti

О том, кто может стать донором крови и какие есть противопоказания для этого, читайте в инфографике.

Что нужно знать о донорстве – в инфографике Ria.ru.



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