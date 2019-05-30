Случаи давления на российские СМИ в странах Балтии

Давление оказывается не только на сотрудников агентства Sputnik во всех трех странах Балтии, но и на журналистов других российских средств массовой информации, а также иностранных работников СМИ, которые относятся к России нейтрально или положительно.

В МИД России ранее заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

В минувшее воскресенье в странах ЕС, в том числе и Литве, завершились выборы в Европарламент. Освещению выборов Sputnik Литва уделял большое внимание, как и другому крупному внутриполитическому событию - второму туру президентских выборов. По итогу победу одержал экономист Гинтас Науседа, занимавший в рамках предвыборной гонки достаточно сдержанную позицию и говоривший о необходимости диалога с Россией, а также подчеркивавший, что он отличается от действующего президента Литвы Дали Грибаускайте.

Подробности – в инфографике Sputnik Литва.