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Что будет, если бросить курить

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Что произойдет с вашим организмом, если вы бросили курить прямо сейчас, смотрите в инфографике.

Табак не входит в список наркотических веществ и поэтому не считается официально наркотиком, но действие на организм оказывает не менее пагубное, уверены наркологи. Просто зависимость развивается медленнее, и формирование зависимости может растянуться иногда на многие годы, на 5-10 лет, потом уже у некоторых людей возникает зависимость. И порой побороть ее сложнее, чем  зависимость к более наркогенным наркотикам.  

При поступлении в организм табачного дыма нарушается проведение нервных импульсов, которые ответственны за состояние большинства органов и систем. Впоследствии у человека развивается множество патологий.

Сигарета выделяет свыше 400 химических веществ. Именно они и наносят основной вред организму при курении.

Основной вред от курения в организме приходится на систему дыхания, поскольку табачный дым проникает туда в первую очередь. Кроме того, курение опасно из-за повышения уровня холестерина в крови, что приводит к риску образованию тромбов, инфаркта и инсульта.

Что происходит с организмом при отказе от вредной привычки — в инфографике Sputnik Эстония.



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