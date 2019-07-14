Что происходит с организмом человека после баночки колы

Вы когда-нибудь задумывались о таком влиянии колы на наш организм? Что происходит с телом после нескольких глотков газировки, смотрите на инфографике РИА Новости.

После того как вы выпили стаканчик сладкой газировки, вкусовые рецепторы посылают в головной мозг сигнал о том, что в организм поступило что-то сладкое. В ответ на это поджелудочная железа выбрасывает в кровь большую порцию инсулина, который, однако, не находит для себя ни глюкозы, ни других простых сахаров и поэтому сжигает ту глюкозу, которая была в крови.

В ответ на снижение уровня сахара из печени и мышц вновь поступают углеводы. И новая порция инсулина опять пытается их утилизировать. Вновь гипогликемия, которая сопровождается головокружением и чувством голода.