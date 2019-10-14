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Лауреаты Нобелевской премии — 2019

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© Foto / Nobel Media 2019, Niklas Elmehed

С 7 по 14 октября в Стокгольме и Осло объявляли имена лауреатов Нобелевской премии. Смотрите в инфографике, кто стал обладателем одной из самых престижных международных наград.

Нобелевская премия — одна из самых престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся достижения в области науки, литературы и общественной деятельности. Смотрите в инфографике РИА Новости, кто стал лауреатами Нобелевской премии.

Академия была создана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. Альфред Нобель в своем завещании поручил организации выбор лауреата премии. В ее составе 18 членов, которые выбираются на пост пожизненно, за каждым из них закрепляется номер.

© Foto / Nobel Media 2019, Niklas Elmehed
Лауреаты Нобелевской премии по физиологии или медицине
© Foto / Nobel Media 2019, Niklas Elmehed
Лауреаты Нобелевской премии по физике
© Foto / Nobel Media 2019, Niklas Elmehed
Лауреаты Нобелевской премии по химии
© Foto / Nobel Media 2019, Niklas Elmehed
Лауреаты Нобелевской премии по литературе
© Foto / Nobel Media 2019, Niklas Elmehed
Премия мира
© Foto / Nobel Media 2019, Niklas Elmehed
Лауреаты Нобелевской премии по экономическим наукам

Церемония награждения представленных лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается всегда в Осло и тоже 10 декабря. Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).



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