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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik Леон Гуния
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20200117/1029256741/Obzor-tsen-na-rynke-Sukhuma.html

Динамика цен на центральном рынке Сухума в инфографике информационного агентства Sputnik Абхазия.

После Нового года цены на столичном рынке изменились. Повысилась цена на сыр. За килограмм сулугуна продавцы просят 500 рублей, вместо прежних 450, копченый сыр обойдется в 600 рублей, что на 100 рублей выше цены до праздников.

Подорожали на рынке помидоры и огурцы. Килограмм овощей обойдется в 130 и 120 рублей, вместо 110 и 100 рублей. На четыре рубля подорожала и морковь – 40 рублей за килограмм, а картофель стал дешевле на пять рублей – килограмм 30 рублей.

На рынке еще можно найти последние партии мандаринов в среднем по 35 рублей за килограмм.

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Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к трем-четырем часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличается от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня: сулугун

Сыр сулугун содержит необходимый организму белок, а также кальций и витамины группы А, В, Е. Сулугун способен покрыть энергетические затраты организма, поскольку содержит около 40-50% жира. Белок, содержащийся в сыре, легко усваивается, поэтому продукт полезен для употребления в любом возрасте.

Сыром не стоит увлекаться людям, страдающим непереносимостью лактозы и гастритом.

В 100 граммах продукта 290 килокалорий.

Теги:
рынок, цены


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