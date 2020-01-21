Предновогодний подъем: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за декабрь

Последний месяц прошедшего года показал, что резкий спад количества подвыпивших водителей на дорогах Абхазии в ноябре не стал точкой отсчета на пути к положительной динамике. Для сравнения, ноябрь 2019 года дал в статистику 129 протоколов за езду в нетрезвом состоянии, и это был рекордный минимум за весь год.
Sputnik
Чуть больше 6% от общего количества штрафов за нарушение ПДД составили инспекторы ГАИ Абхазии за езду подшофе в декабре 2019 года. Это не рекорд, но далеко и не минимум. Напомним, самые высокие показатели были в январе прошлого года – 276 штрафов. В декабре "отличилось" 205 автолюбителей.
Самый взрослый нарушитель в сравнении с данными за ноябрь "помолодел" на 12 лет – с 75 до 63 лет, а самый молодой "повзрослел" на год – 19 лет. В "пьяной" статистике "золото" снова взяли водители в возрасте от 30 до 35 лет, которых в декабре было 44 человека, "серебро" также осталось за автолюбителями старше 50 лет, а "бронзу" на этот раз взяли водители в возрасте от 40 до 45 лет. Стоит отметить, что из 205 водителей, попавших на "крючок" сотрудников ГАИ, в декабре были четыре женщины в возрасте от 33 до 59 лет. В ноябре – ни одной.
В списке "лидеров" нашей статистики тоже особых изменений нет. Столица Абхазии по-прежнему остается на верхней строчке с шестьюдесятью нетрезвыми водителями, на второй позиции снова Гудаута, где оштрафовали 49 человек за "пьянку", а вот Очамчыра переместилась с третьей позиции в ноябре на четвертую в декабре, уступив Гагре и ее 43 водителям "навеселе".
Порадовали Ткуарчалский и Галский районы, где за месяц не обнаружили ни одного нетрезвого водителя. Будем надеяться, что их там действительно не было.
Слегка пройдемся по календарю "трезвости" в Абхазии. Динамика нестабильна и показывает резкие скачки, а за ними спады. К примеру, с 1 по 5 декабря штрафным санкциям подверглись 14 нетрезвых водителей, а с 6 по 8 – 25 человек. Пик выпал на числа с 20 по 22 декабря, когда за езду в состоянии опьянения выписали штрафы 27 водителям.
Предновогодние дни выдались спокойными. С 30 по 31 декабря протоколы выписали всего на четырех выпивших водителей.