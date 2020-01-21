Предновогодний подъем: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за декабрь

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в декабре 2019 года сотрудники ГАИ Абхазии составили три тысячи 361 протокол за различные нарушения ПДД на территории республики.

Последний месяц прошедшего года показал, что резкий спад количества подвыпивших водителей на дорогах Абхазии в ноябре не стал точкой отсчета на пути к положительной динамике. Для сравнения, ноябрь 2019 года дал в статистику 129 протоколов за езду в нетрезвом состоянии, и это был рекордный минимум за весь год.

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Чуть больше 6% от общего количества штрафов за нарушение ПДД составили инспекторы ГАИ Абхазии за езду подшофе в декабре 2019 года. Это не рекорд, но далеко и не минимум. Напомним, самые высокие показатели были в январе прошлого года – 276 штрафов. В декабре "отличилось" 205 автолюбителей.

© Sputnik Количество нарушений по возрастам

Самый взрослый нарушитель в сравнении с данными за ноябрь "помолодел" на 12 лет – с 75 до 63 лет, а самый молодой "повзрослел" на год – 19 лет. В "пьяной" статистике "золото" снова взяли водители в возрасте от 30 до 35 лет, которых в декабре было 44 человека, "серебро" также осталось за автолюбителями старше 50 лет, а "бронзу" на этот раз взяли водители в возрасте от 40 до 45 лет. Стоит отметить, что из 205 водителей, попавших на "крючок" сотрудников ГАИ, в декабре были четыре женщины в возрасте от 33 до 59 лет. В ноябре – ни одной.

В списке "лидеров" нашей статистики тоже особых изменений нет. Столица Абхазии по-прежнему остается на верхней строчке с шестьюдесятью нетрезвыми водителями, на второй позиции снова Гудаута, где оштрафовали 49 человек за "пьянку", а вот Очамчыра переместилась с третьей позиции в ноябре на четвертую в декабре, уступив Гагре и ее 43 водителям "навеселе".

© Sputnik Количество нарушений по районам

Порадовали Ткуарчалский и Галский районы, где за месяц не обнаружили ни одного нетрезвого водителя. Будем надеяться, что их там действительно не было.

Слегка пройдемся по календарю "трезвости" в Абхазии. Динамика нестабильна и показывает резкие скачки, а за ними спады. К примеру, с 1 по 5 декабря штрафным санкциям подверглись 14 нетрезвых водителей, а с 6 по 8 – 25 человек. Пик выпал на числа с 20 по 22 декабря, когда за езду в состоянии опьянения выписали штрафы 27 водителям.

© Sputnik Зарегистрировано мужчин и женщин в состоянии алкогольного опьянения

Предновогодние дни выдались спокойными. С 30 по 31 декабря протоколы выписали всего на четырех выпивших водителей.