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Демография Абхазии: ситуация за два года

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Copy: Рождаемость
Infogram
© Sputnik / Леон Гуния
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20210203/1031754046/Demografiya-Abkhazii-situatsiya-za-dva-goda.html

Сколько человек родилось в Абхазии за 2019 и 2020 годы, какие самые популярные имена среди новорожденных в 2020 году и какая статистика смертности за прошедшие два года, смотрите в инфографике Sputnik.

В 2020 году в Абхазии родилось на 59 детей больше, чем в 2019-м. В столице Абхазии Сухуме в 2020 году родилось 453 ребенка, это на 74 ребенка больше, чем в 2019 году.

Среди районов Абхазии по рождаемости лидирует Гудаутский район, там в 2020 году родилось 282 ребенка, из них 156 мальчиков и 126 девочек. На втором месте Гагрский район – 193 ребенка, девочек там родилось 97, а мальчиков на одного меньше - 96. В целом по Абхазии наблюдается бо́льшая рождаемость мальчиков.

Смертность в Абхазии в 2020 году увеличилась, умерло на 135 человек больше, чем в 2019 году. Самая большая смертность отмечается в Сухуме, Гагрском и Гудаутском районах.


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