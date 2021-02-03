Демография Абхазии: ситуация за два года

Сколько человек родилось в Абхазии за 2019 и 2020 годы, какие самые популярные имена среди новорожденных в 2020 году и какая статистика смертности за прошедшие два года, смотрите в инфографике Sputnik.

В 2020 году в Абхазии родилось на 59 детей больше, чем в 2019-м. В столице Абхазии Сухуме в 2020 году родилось 453 ребенка, это на 74 ребенка больше, чем в 2019 году.

Среди районов Абхазии по рождаемости лидирует Гудаутский район, там в 2020 году родилось 282 ребенка, из них 156 мальчиков и 126 девочек. На втором месте Гагрский район – 193 ребенка, девочек там родилось 97, а мальчиков на одного меньше - 96. В целом по Абхазии наблюдается бо́льшая рождаемость мальчиков.

Смертность в Абхазии в 2020 году увеличилась, умерло на 135 человек больше, чем в 2019 году. Самая большая смертность отмечается в Сухуме, Гагрском и Гудаутском районах.