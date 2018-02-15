Президент "НЕРС": наша цель – занять молодежь

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– Среди достижений военно-тактической федерации "НЕРС" за год — медаль за мужество, 1/8 чемпионата СНГ, лучшее зарубежное подразделение, второе место среди командиров в 2017 году. В социальной сети facebook вы писали о том, что за год существования вы получили признание за рубежом, в нашей стране вас знают очень мало. Расскажите, что такое "НЕРС"?

– Да, военно-тактическая федерация за пределами Абхазии стала намного популярнее. Не знаю, с чем это может быть связано. Мы активно работаем как внутри Абхазии, так и за рубежом. У нас открыта детская бесплатная секция, мы занимаемся общественной деятельностью с детьми из малообеспеченных семей. К сожалению, у нас сегодня есть такие семьи, у которых дома нет даже холодильника. Хотелось бы поблагодарить Камму Гопия (исполнительный директор благотворительной общественной организации "Киараз"- ред.), которая активно с нами сотрудничает.

За пределами Республики Абхазия мы участвуем во всех крупных международных мероприятиях. К нашему счастью, они проводятся на территории Российской Федерации. Мы, как граждане Абхазии, можем пока выезжать только в Россию. С самого первого выезда мы зарекомендовали себя как дисциплинированные, как и полагается абхазским бойцам, воины. Молодые ребята защищают свой флаг, герб, свою республику. Подводя итоги 2017 года, нас неожиданно выдвинули на лучшее зарубежное подразделение. Номинировались вместе с нами такие страны, как Китай, Израиль, Франция и так далее. В финал вышли Израиль и Абхазия. Приятной неожиданностью была победа Абхазии 3 февраля. Моей радости не было предела. Я даже не ожидал такого результата.

– И все же, чем именно занимается организация?

– Тактическое подразделение "НЕРС" было сформировано 10 февраля 2017 года. Названо в честь подполковника центра специального назначение Эдуарда Рафиковича Нерсесяна, который трагически погиб при исполнении своих боевых обязанностей. Посоветовавшись с его семьей, с его боевыми товарищами, мы решили увековечить это имя таким образом.

Общественная организация "НЕРС" занимается военно-патриотическим образованием. Может, для кого-то будет звучать пафосно, но сегодня мы даем именно патриотическое образование. Довольны и взрослые, и дети. Многие молодые ребята балуются видеоиграми, сегодня у них есть такая возможность стать героем этой видеоигры. Для кого-то это хобби. Для нас это стало смыслом жизни. Как и в любом виде спорта, мы взяли за основу страйкбол (командная, военно-спортивная игра — ред.), который моделирует реальный бой. Хорошо экипированного страйкболиста не отличите от хорошо экипированного бойца подразделения спецназа. Мы используем опыт ребят из спецподразделений. Учимся у наших военных, у наших ветеранов, у людей с военным опытом. Советуемся с ними. Постоянно стараемся совершенствоваться. Самая главная наша задача – занять население республики. Основная наша цель – обучить молодежь. У нас занимаются ребята с девяти лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазские страйкболисты проведут НВП в российских школах

– Сколько человек входит в подразделение и кто они? Это военные или, может, спортсмены? Скорее всего для этого важна особенная подготовка. Одного желания, как я понимаю, мало.

– Тут вы немного ошибаетесь. Самое главное – желание. Если мы видим это в учениках, мы работаем с ним. Изначально нас было 13 человек. Сегодня нас меньше – осталось всего шесть человек. Еще трое проходят курс молодого бойца, но мы сделали ставку не на количество, и это, я считаю, правильно.

– Где вы базируетесь и как часто вы тренируетесь? И вообще, это основной вид вашей деятельности?

– Моя основная специальность – преподаватель в Бзыбской средней школе №2. Это то, чему я хочу посвятить свою жизнь. Базируемся мы на территории поселка Бзыпта. Сейчас мы будем расширяться. Глава Галского района Тимур Надарая проявил инициативу, хочет, чтобы у нас позанимались ребята из Гала, и мы откроем филиал у них в городе. Нужно задействовать как можно больше районов Абхазии. Конечно, в приоритете стоит открытие филиала во всех городах. Потом со всех районов будем брать ребят и выезжать на мероприятия.

– Расскажите подробнее о детской секции. С девяти лет и до какого возраста у вас бойцы в этой секции занимаются?

– До 9 класса. Потом уже он может проходить подготовку во взрослое подразделение. Мы пошли на этот оправданный риск. Мы участвовали на чемпионате СНГ, привезли туда 16-летнего паренька. Соперники по 10 лет занимаются этим видом спорта, а мы новички. Он показал неплохие результаты.

– Где расположена секция? Чему учите детей?

– Секция расположена на территории бзыбской средней школы №2. Обучаем абсолютно всему: начиная от психологической подготовки до элементов рукопашного боя, сейчас будем вводить элементы ножевого боя. Тактика ведения боя в городском стиле. Уделяем большое внимание и психологической подготовке учеников. Есть определенные требования к ним. Нужно меняться в дисциплинарном качестве. Я основной инструктор и могу сказать, что учеба повысилась у детей. Они начали смотреть за своим питанием, за своим поведением. Для нас это прогресс, потому что мы видим кадры реальных боевых офицеров, которые могут стать защитниками нашей родины. Мы начинаем готовить кадры со школьной скамьи. Конечно, есть утечка. Есть те, кто не выдерживает. Молодежь немного несобранная.

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– Сколько раз в неделю у вас проходят занятия в детской секции?

– В неделю три раза занятия. Два раза со взрослым подразделением занимаемся. По времени все зависит от того, какие тренировки: в зале рукопашным боем занимаемся три часа, если тактические занятия – около двух часов.

– Расскажите о своих ближайших планах. Может, вы готовитесь к каким-то соревнованиям?

– Соревнований много. Но пока мы решили немного отдохнуть после Москвы. Как только я соберу своих бойцов в месте дислокации, мы будем готовиться к мероприятиям, которые будут проходить в Нижнем Новгороде и Москве. Мы подписали партнерские соглашения с федерацией военно-тактической подготовки Российской Федерации. 29 июля две наши организации в Абхазии будут проводить самое масштабное мероприятие за всю ее историю. Будет настоящая боевая техника. Все, как полагается в лучших стилях. С полигоном мы пока не определились. Полигонов много для наших целей. Надеемся на помощь Министерства обороны.